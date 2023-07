Euro digital lançado pelo BCE? Governo tem "dúvidas significativas"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, admitiu, esta quinta-feira, "dúvidas significativas" na zona euro sobre a criação do euro digital, a versão virtual da moeda única que está a ser estudada pelo Banco Central Europeu, nomeadamente sobre "a utilidade".

"Há, de facto, um conjunto de dúvidas significativas, não só nos Estados-membros [da zona euro], mas também nos decisores políticos sobre os contornos que esta fórmula monetária terá, mas vamos ver. É algo que tem vindo a ser trabalhado em vários grupos de trabalho, também ao nível político, como tentativa de aperfeiçoar e de clarificar, aliás, a existência e os benefícios que têm este tipo de instrumentos", disse o ministro da tutela.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, antes de uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro, no dia em que a criação do euro digital é discutida no Eurogrupo, Fernando Medina referiu que "as dúvidas são de diversos tipos".

"Também as há do ponto de vista jurídico, também as há do ponto de vista da rastreabilidade relativamente às operações, também relativamente à própria utilidade e à importância do mecanismo desta natureza", elencou.

Já quando questionado sobre a posição portuguesa, Fernando Medina apontou: "Partilhamos de várias [dúvidas] que são colocadas [pois] trata-se de um instrumento novo, trata-se de algo que estamos no fundo a ir construindo a solução que depois vingará".