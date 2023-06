Bruxelas quer obrigar comerciantes a aceitar pagamentos em euro digital (e em dinheiro vivo)

A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira um conjunto de propostas legislativas que dão o pontapé de partida para a criação de um euro digital e que, ao mesmo tempo, reforçam os direitos de pagamento em numerário no espaço monetário europeu. Caso a legislação avance, em termos práticos, os cidadãos passarão a ter acesso a uma carteira digital e a poder fazer pagamentos quer estejam ligados ou desligados da internet. Os comerciantes serão obrigados a instalar os equipamentos para o euro digital, e, para garantir igualdade com o numerário, também não poderão recusar pagamentos em dinheiro vivo (salvo algumas exceções).

Foi com pezinhos de lã e muitas ressalvas que os comissários europeus Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni explicaram na conferência de imprensa o pacote legislativo que pretende começar a dar corpo ao euro digital.

A Comissão Europeia não quer desafiar o negócio dos bancos nem dos privados, mas não pode deixar o euro para trás na concorrência com outras moedas e com grandes multinacionais privadas de fora do velho continente. E não quer tirar espaço ao dinheiro em numerário, um estatuto caro ao Banco Central Europeu, mas também não pode deixar que a soberania monetária do euro fique ameaçada perdendo terreno no meio digital. Por isso, frases como “o euro digital complementa, não substitui o cash”, “não queremos roubar depósitos aos bancos” ou “é uma decisão complexa” foram mensagens várias vezes repetidas na apresentação desta quarta-feira.