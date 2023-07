A economia da zona euro vai cair este ano?

A má notícia foi dada pelo Eurostat no início de junho. Ao contrário do que apontavam as primeiras estimativas, a economia da zona euro tinha caído em cadeia no segundo trimestre, isto é, face aos três meses anteriores. O avanço de 0,1% inicialmente estimado acabou por se transformar numa queda de 0,1%. A diferença é pequena, mas foi suficiente para provocar uma recessão técnica, dado que se tratou do segundo trimestre consecutivo de contração em cadeia. E o cenário pode não ter sofrido alterações no segundo trimestre deste ano. Antecipando os dados preliminares que o Eurostat deverá publicar no final deste mês, os economistas ouvidos pelo Expresso dividem-se entre uma nova queda em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro, e um regresso ao “verde”. Com o mercado de trabalho a resistir à conjuntura difícil - marcada pelo arrastar da guerra na Ucrânia, inflação ainda elevada, e juros a subir -, as projeções apontam para crescimento no conjunto de 2023, mas pouco acima de zero. E os economistas avisam que o risco de uma contração anual não está afastado.