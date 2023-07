Tranquilidade promete novos produtos com retorno para aforradores

A Tranquilidade espera ter, até ao fim do próximo ano, produtos com algum retorno que possam ser alternativa não só aos depósitos bancários como aos Certificados de Aforro. O seu presidente, Pedro Carvalho, admite que as seguradoras demoraram mais do que outras entidades a responder às necessidades na área da poupança, mas defende que tem que ver com a natureza do negócio.

“Vamos lançar uma série de produtos, até o fim do ano e depois no próximo ano, com retornos atrativos. Uns com capital garantido, outros só com parte de capital garantido”, admite o CEO da Tranquilidade em resposta ao Expresso. “Espero da nossa parte, e mesmo no mercado, um crescimento de produtos de poupança garantida e não garantida, parcial ou totalmente. Espero que os próximos anos sejam relativamente férteis”, declara.