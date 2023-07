Pedro Carvalho , CEO da Tranquilidade: “Vamos investir entre €10 a €20 milhões por ano para juntar as companhias”

A Generali já vai na terceira aquisição em Portugal: depois da Açoreana e da Tranquilidade, do Grupo Espírito Santo (GES), anunciou a entrada no Banco CTT e comprou agora por €2,3 mil milhões as operações da Liberty na Europa, incluindo a sucursal portuguesa. Pedro Carvalho, presidente da Tranquilidade em Portugal, afirma em entrevista ao Expresso que fará um investimento anual entre €10 milhões e €20 milhões durante os próximos três a cinco anos. Explica que há ganhos a longo prazo, mas no imediato não haverá distribuição de dividendos. O peso da Tranquilidade no grupo italiano vai duplicar.

O que ganha a Tranquilidade com a compra da Liberty?

Esta aquisição no mercado mostra um sinal de compromisso e interesse do Grupo Generali em Portugal. É o terceiro investimento no espaço de três anos. A Liberty é uma companhia saudável, rentável e bem-sucedida no mercado português. Os rácios de custos, de efi­ciência e de produção são bons. Tem uma rede de distribuição bastante forte, que acreditamos ter potencial para vender ainda mais. E de alguma forma é complementar à rede que a Tranquilidade tem em Portugal.

