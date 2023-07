Tranquilidade à espera para entrar no Banco CTT e sair de Angola

Não será tudo no curto prazo, nem há certezas, mas antecipam-se mexidas no futuro da Generali em Portugal. Por agora, o grupo segurador aguarda pelo Banco de Portugal para se tornar no segundo maior acionista do Banco CTT, espera por oportunidades para sair definitivamente de Angola e admite olhar para o mercado da saúde, onde tem já uma parceria com a Fundação Champalimaud.

O negócio do Banco CTT é aquele sobre o qual se sabe mais: aguarda luz verde para a compra de 8,75%, com um investimento de €25 milhões, e o acordo de distribuição com os próprios CTT.