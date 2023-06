Taxa de inflação nos EUA desacelera para 3,8% em maio

A inflação nos Estados Unidos recuou para 3,8% em maio, menos cinco décimas do que no mês anterior, segundo dados do Departamento do Comércio da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

O índice subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, face à sua volatilidade, ficou nos 4,6%, menos uma décima em comparação com abril.

Para fazer face à subida dos preços, a Fed aumentou 10 vezes as taxas de juro, desde março de 2022, colocando-as, atualmente, entre 5% e 5,25%.

Na quinta-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, insistiu que ainda se podem esperar pelo menos duas subidas adicionais das taxas de juro antes do final do ano nos Estados Unidos.

Powell, que falava na 4.ª Conferência sobre Estabilidade Financeira, organizada pelo Banco de Espanha e pelo Centro de Estudos Monetários e Financeiros (CEMFI), insistiu que "as pressões inflacionistas continuam a ser elevadas e o processo de regresso da inflação aos 2% ainda tem um longo caminho a percorrer".

O presidente da Fed reconheceu que as condições de crédito mais restritivas "são suscetíveis de afetar a atividade económica, as contratações e a inflação", a que acrescentou a maior restritividade das condições financeiras provocada pelas tensões bancárias de março, que no seu conjunto terão um impacto "ainda incerto" na economia.