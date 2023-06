Christine Lagarde sai de Sintra com mensagens impopulares: subida dos juros é para manter e governos têm de acabar com ajudas

“Não estamos a considerar, por ora, nenhuma pausa [na subida dos juros]”, reafirmou Christine Lagarde, no painel final do Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, que decorreu de 26 a 28 de junho. A presidente do banco do euro confirmou que, na próxima reunião a 27 de julho, o conselho deverá voltar a subir os juros em 25 pontos-base, mas não antecipou as decisões para as três reuniões seguintes até final do ano, num momento em que os analistas de mercado anteveem que o pico do ciclo de aperto monetário possa acontecer na reunião de 14 de setembro, quando os economistas do BCE chefiados por Philip Lane apresentarão novas projeções para a inflação e o crescimento económico da zona euro.

Retirando do horizonte a perspetiva de paragem (pausa) do ciclo de subidas, que o Banco do Canadá e a Reserva Federal norte-americana equacionaram pontualmente, Lagarde espera, também, que os governos da zona euro ajudem a não tornar a missão de aperto monetário por parte do BCE ainda mais difícil.