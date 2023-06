Prémio Primus Inter Pares: Maria José Cardoso vence 19ª edição como jovem promessa para líder do futuro

Em plena baixa de Lisboa, no banco Santander da rua do Ouro, os cinco finalistas do prémio Primus Inter Pares entraram no edifício dos Leões com a esperança de vencer.

Na cerimónia, Maria José Leite Gomes Cardoso foi considerada a primeira entre os seus pares como jovem promessa para líder de gestão em Portugal, o que dá direito a prioridade na escolha de um MBA (Master in Business Administration) com as propinas pagas.

Venceu a 19ª edição do prémio Primus Inter Pares, uma competição que junta o Banco Santander e o Expresso.

As cadeiras da cerimónia ocupadas pelos finalistas, as suas famílias, o júri e os interessados ou envolvidos no concurso, estavam viradas para o palco, numa sala mergulhada na exposição “Natureza Viva, paisagem e sustentabilidade” que junta grandes nomes da arte portuguesa.

Os dois ecrãs do palco, apresentaram os cinco finalistas em formato vídeo, para posteriormente subirem um a um ao palco e mostrarem porque é que deviam ser considerados o líder do futuro.

Pelas palavras de Francisco Pinto Balsemão, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa e júri do concurso, o Prémio distingue “quem é bom e pode ser ainda melhor” para que “Portugal seja um país com mais valor, que ande para a frente”. E o início desse caminho pode mesmo começar por um MBA.

As opções são no IESE, em Barcelona, na IE Business School, em Madrid, Lisbon MBA, no ISCTE, no ISEG, na Católica Porto Business School ou na Porto Business School.

A vencedora, Maria José Cardoso, disse ao Expresso que ainda não sabia qual o MBA que ia escolher, até porque gosta muito de Portugal e escolher sair do seu país, parece ter um grande peso.

Mas se optar por sair de terras lusas para realizar o seu MBA, os restantes finalistas já não podem escolher nenhuma opção no estrangeiro.

Nem a voz trémula quando falou em cima do palco, fez tremer o seu primeiro prémio. “Estou muito feliz”, disse ao Expresso ainda a assimilar que tinha ganho. Com 23 anos e um mestrado integrado em Engenharia Mecânica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA, disse na primeira entrevista ao Expresso que o Prémio era “a sua cara”, e agora a sua cara ficará marcada no prémio.

Quer ser líder de projetos e equipas, seja na engenharia ou na gestão, mas em terras portuguesas tem quase total certeza que será.

Os finalistas

Os outros nomes do pódio são Duarte Pereira, em segundo lugar, e Maria do Rosário, em terceiro. Os dois terão a oportunidade de escolher um MBA sobrante. Em quarto lugar ficaram João Abrantes e António Teiga Vieira que recebem um curso de pós-graduação.

A decisão foi tomada pelo júri do concurso, constituído pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Banco Santander Portugal, Estela Barbot, international senior advisor da consultora Roland Berger, Raquel Seabra, administradora da empresa Sogrape (e ex-finalista do concurso), e Miguel Poiares Maduro, professor universitário no Instituto Universitário Europeu em Florença e ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

Na balança, as provas realizadas em formato digital, desenvolvidos pela consultora de recursos humanos Egor, que engloba, não só teste cognitivos, de raciocínio lógico, mas também introspetivo. A última e derradeira prova foi realizada somente pelos cinco finalistas: um encontro presencial com o júri.

Esta edição ficou marcada por ter alcançado um recorde de 147 candidaturas e por ter tido, pela primeira vez, uma maior percentagem de mulheres candidatas.