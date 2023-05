Regras mudaram, plataformas adaptaram-se e estafetas continuam sem patrão: 11 perguntas sobre contratos de trabalho na Uber, Glovo e Bolt

Já há lei, mas os trabalhadores das plataformas continuam em terra de ninguém. Sem surpresas e numa resposta que já estava prometida desde que as alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas no Parlamento, as plataformas de transporte de passageiros e entregas - que já tinham anunciado não estar disponíveis para integrar como trabalhadores os motoristas e estafetas - anteciparam-se à entrada em vigor da lei e alteraram as suas regras de funcionamento para garantir maior “independência” aos utilizadores. Profissionais acusam Uber, Glovo e Bolt de fugir à lei e advogados dizem que as alterações adotadas pelas plataformas podem complicar o processo, mas não eliminam os indícios. A questão que se impõe é só uma: estafetas e motoristas vão ou não ver os seus vínculos reconhecidos? É o que lhe explicamos neste descodificador.