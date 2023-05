Afinal, a economia portuguesa está a correr bem, ou não?

Quando em novembro do ano passado, a Comissão Europeia (CE) apresentou as suas projeções económicas para a economia europeia, o cenário para 2023 não era, de todo, animador. Inclusive para Portugal: Bruxelas esperava que o Produto Interno Bruto (PIB) avançasse apenas 0,7% em termos reais. Contudo, em fevereiro deste ano, esse número foi revisto em alta, para 1%. E já em maio - depois de conhecidos os dados do primeiro trimestre - a CE mais do que duplicou a sua projeção de crescimento para a economia portuguesa em 2023, que está agora nos 2,4%. Se olharmos para as previsões do Fundo Monetário Internacional, a tendência é ainda mais vincada: em outubro do ano passado esperava que o PIB português crescesse apenas 0,7% em 2023, em abril deste ano apontava para 1%, e em maio subiu para os 2,6%. A conclusão é clara: salvo alguma hecatombe, a economia portuguesa vai crescer este ano bem acima do que se esperava. Ainda assim, vai abrandar - e muito - face à expansão de 6,7% em 2022.

Copo meio cheio ou meio vazio? A expressão popular aplica-se como uma luva à situação económica nacional. Até porque a taxa de desemprego tem vindo a subir, a inflação está a recuar, mas ainda permanece num patamar elevado - sobretudo no que toca aos bens alimentares -, e depois de um forte crescimento nos primeiros três meses do ano, tudo aponta para um segundo trimestre mais fraco.