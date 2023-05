Banco de Portugal: lucro derrapa e dividendos dizem adeus

Os lucros do Banco de Portugal (BdP) caíram 42% em 2022, para €297 milhões, e com eles também caiu o dividendo a entregar ao Estado, que derrapou para os €238 milhões, ou seja, menos 58% face a 2021. Isto sem contar com os impostos que o banco central liderado por Mário Centeno também pagou em 2022 e que ascenderam a €143 milhões.

Somando os dividendos e os impostos pagos, o BdP entregou ao Estado €371 milhões, quando em 2021 tinha canalizado para o Estado €639 milhões. Esta evolução negativa já era esperada por causa da subida das taxas de juro, que a partir do final de 2021 se tornou previsível por causa do aumento da inflação.