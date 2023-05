Portugal registou o quinto maior crescimento do PIB na Europa no primeiro trimestre

Portugal foi o quinto país da União Europeia (UE), entre os países para os quais já há dados disponíveis, que registou o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. A economia da zona euro cresceu 1,3% e a da União Europeia (UE) 1,2% nos primeiros três meses do ano, em relação ao mesmo período de 2022, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Em Portugal, o PIB cresceu 2,5% nos primeiros três meses do ano, ficando acima da média europeia e atrás de quatro países, mostram os dados do gabinete estatístico europeu. Os quatro países que cresceram acima de Portugal foram a Irlanda (2,6%), Chipre (3,4%), Espanha (3,8%) e Roménia (2,8%).

São os números do primeiro trimestre que levaram à revisão em alta, quer da Comissão Europeia, quer do Fundo Monetário Internacional (FMI). Bruxelas reviu em alta a previsão de crescimento para 2023, de 1% para 2,4%, e o FMI de 1% para 2,6%.

De notar, contudo, que não há ainda nos números do Eurostat dados da Estónia, Grécia, Croácia, Luxemburgo e Malta.

Do conjunto de países para os quais já há dados, o PIB cresceu nos primeiros três meses do ano, face ao período homólogo, em 17 países, estabilizou na Polónia e caiu em quatro. Destaca-se a queda da Lituânia, de 3,6%.

Em comparação com o último trimestre de 2022, a economia da zona euro cresceu 0,1% e a da União Europeia (UE) 0,2%. Em Portugal, o PIB cresceu 1,6% em cadeia, ficando apenas atrás da Polónia (3,9%) e também acima da média europeia.

Do conjunto de países para os quais já há dados, o PIB cresceu, em cadeia, em 16 países, mas em apenas três o crescimento foi acima de 1% - Portugal, Polónia e Finlândia (1,1%). Por outro lado, houve cinco economias que viram o PIB recuar face ao último trimestre do ano passado, com destaque para as quedas da Lituânia (menos 3%) e da Irlanda (menos 2,7%).

O Eurostat divulga também dados sobre o emprego. Entre janeiro e março, o emprego aumentou 1,7% na zona euro e 1,6% na UE, em relação ao mesmo período de 2022. Já em comparação com o último trimestre do ano passado, o emprego aumentou 0,6% na zona euro e na UE.