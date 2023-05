Economia portuguesa está entre as que mais crescem na UE este ano... mas terá um dos crescimentos mais baixos em 2024

Depois de ter alcançado o terceiro maior crescimento entre os 27 países da União Europeia (UE) no ano passado, a economia portuguesa volta a estar entre as que mais crescem na UE este ano. É isso que indicam as projeções de primavera da Comissão Europeia (CE), publicadas esta segunda-feira. Os números colocam Portugal na quarta posição, embora o cenário seja bem menos positivo para 2024: Portugal cai para o 18º lugar.

Apesar disso, a taxa de desemprego vai subir no país, ficando até acima da média da UE. Quanto à inflação, apesar de ainda ficar acima dos 5% este ano, fica abaixo tanto da média dos 27 como da zona euro. Destaque ainda para as contas públicas: Bruxelas prevê que o défice vai ficar pelos 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, o terceiro melhor registo no espaço da moeda única (e o quarto em toda a UE). É um desempenho acima dos países da ‘linha dura’, como a Alemanha, ou os Países Baixos.