Alexandra Reis foi contratada pelo Grupo Barraqueiro depois da saída da TAP

A antiga secretária de Estado e ex-administradora da TAP Alexandra Reis foi contratada pelo Grupo Barraqueiro para um trabalho de consultoria e está a colaborar com a empresa, de Humberto Pedrosa, na área de compras.

Ainda esta semana, no âmbito da comissão de inquérito à TAP, o empresário, que chegou a ser acionista da transportadora, não poupou elogios à ex-governante.

“O que tenho para dizer dela é que é uma grande profissional e, aliás, se calhar por isso mesmo é que ela foi convidada para ir para a NAV. E, se calhar, por isso mesmo é que foi convidada para secretária de Estado do Tesouro”, afirmou Humberto Pedrosa, no Parlamento.

De acordo com o jornal Nascer do Sol, terá sido o próprio Humberto Pedrosa a convidar Alexandra Reis para um trabalho de consultoria no Grupo Barraqueiro.