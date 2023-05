Governo aprova alargamento da abrangência do Fundo de Modernização do Comércio

O alargamento da abrangência do Fundo de Modernização do Comércio ao setor da restauração e de outros serviços foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, segundo o comunicado divulgado.

"Foi aprovado o decreto-lei que alarga a abrangência do Fundo de Modernização do Comércio no sentido de permitir o aproveitamento do mesmo por parte do setor da restauração e de outros serviços, promovendo o seu potencial no que respeita à requalificação das zonas de comércio e ao impulso da atividade económica inerente", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O fundo foi criado em 2004 com os objetivos de modernização e "revitalização da atividade comercial, particularmente em centros de comércio com predomínio de comércio independente de proximidade, em zonas urbanas ou rurais, bem como a promoção de ações e programas de formação dirigidos ao setor do comércio".