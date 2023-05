BCE aumenta os juros em apenas 25 pontos-base

O conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira na terceira reunião do ano aumentar os juros apenas em 25 pontos-base, interrompendo um ciclo de aumentos de 50 e 75 pontos-base. O conselho do banco da moeda única europeia optou por seguir a estratégia de moderação dos outros bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal norte-americana, na quarta-feira.

Depois desta decisão, o banco central dirigido por Christine Lagarde já subiu os juros sete vezes, acumulando um aumento de 375 pontos-base. O BCE iniciou o ciclo de aumento da taxa diretora em julho do ano passado, oito meses depois do Banco de Inglaterra e meio ano após a Reserva Federal norte-americana, o que foi considerado por muitos analistas como um atraso injustificado, um erro de política monetária.

A moderação do aumento esta quinta-feira não significa que o BCE antecipe que vai fazer uma pausa. O comunicado oficial sublinha em relação às próximas reuniões que “as taxas serão elevadas para níveis significativamente restritivos” e que serão mantidos nesses níveis “pelo tempo que for necessário” até que a inflação regresse “oportunamente à meta de médio prazo de 2%” da política monetária.

Compensação pela moderação

Em contrapartida pelo abrandamento na subida dos juros, o conselho decidiu descontinuar já em julho o plano de reinvestimentos na carteira de títulos adquiridos ao abrigo do programa APP (o mais antigo lançado pelo antecessor Mario Draghi em 2014).

Este plano de reinvestimentos estava previsto ser reajustado na reunião de junho, mas é agora anunciada já a sua conclusão. O corte nos reinvestimentos tem sido na ordem de 15 mil milhões de euros por mês em média e assim continuará até junho. Em julho do ano passado as compras líquidas por parte deste programa foram fechadas e os reinvestimentos dos títulos que venciam eram feitos na totalidade. A partir de março deste ano passaram a ter uma redução de 15 mil milhões de euros, prevista até junho.

No caso do outro programa lançado para responder à pandemia, conhecido pela sigla PEPP, os reinvestimentos prosseguem na íntegra até final de 2024.

O ciclo de subidas mais agressivo desde 1999

O ciclo atual de subida dos juros é o mais agressivo desde a criação do euro. Entre novembro de 1999 e outubro de 2000 os juros aumentaram 225 pontos-base, subindo de 2,5% para 4,75%.

A segunda vaga de aumentos registou-se entre dezembro de 2005 até julho de 2008, com uma subida similar de 225 pontos-base. A taxa diretora passou de 2% para 4,25%, para depois sofrer uma sucessão de sete cortes até descer para 1% em maio de 2009, na sequência do agravamento da crise financeira mundial de 2008 e da recessão global em 2009.

Em 2011, em plena crise das dívidas nas economias periféricas do euro, o então presidente do BCE já em final de mandato, Jean-Claude Trichet, cometeu o erro de subir os juros em 50 pontos-base em abril e julho daquele ano. Em novembro, Mario Draghi reverteria rapidamente a decisão do antecessor e iniciou um ciclo de cortes nas taxas até 0% em 2016, nível mínimo que se manteve durante a pandemia de 2020 e 2021 e até junho de 2022.