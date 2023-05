Vendas de carros elétricos aumentam 65,8% até abril

Os novos veículos automóveis eletrificados matriculados em Portugal aumentaram 65,8% nos primeiros quatro meses deste ano, para 29.876 unidades, face a igual período do ano anterior, anunciou esta quarta-feira a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

De acordo com dados da associação, os novos veículos automóveis elétricos matriculados tiveram um aumento de 61,3% em abril deste ano, para 6.734 unidades, na comparação com igual mês do ano passado.

A ACAP refere ainda que em relação aos automóveis ligeiros de passageiros foram matriculados no país 6.495 unidades, mais 57,1% que no mesmo mês do ano anterior.

No primeiros quatro meses deste ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros, por seu turno, somaram 29.061 unidades, o que representou um crescimento de 64% na comparação com igual período do ano passado.

"Especificamente, no caso dos veículos 100% elétricos (BEV), observou-se um aumento de 94,8% face a idêntico mês do ano passado, tendo sido matriculados 2.006 unidades", segundo a ACAP.

Nos primeiros quatro meses de 2023 verificou-se ainda um crescimento 118,6% nas matrículas de automóveis 100% elétricos (BEV), face ao mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculados 10.405 unidades.

Quanto ao mercado de veículos de mercadorias eletrificados registou-se, no quarto mês de 2023, uma evolução "muito positiva" de 316,7% face ao mês homólogo do ano de 2022, situando-se em 175 unidades matriculadas, lê-se ainda no comunicado da ACAP.

Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre deste ano, este mercado atingiu as 742 unidades, denotando um crescimento de 174,8% face ao mesmo período do ano do ano passado.