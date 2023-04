TAP: o hub, a privatização e o plano desconhecido

Elogiado pelos sindicatos, Luís Rodrigues, o novo presidente da TAP, não está em condições de reverter os cortes nos salários — e esse é um duro golpe na ambição dos trabalhadores. Foi isso mesmo que transmitiu na manhã de quarta-feira, dia em que os sindicatos começaram a ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da companhia. Luís Rodrigues confessou também que, tal como os sindicatos, desconhecia ainda o plano de reestruturação da TAP. E conhecê-lo é uma batalha dos sindicatos, nomeadamente dos pilotos e tripulantes, que muito se têm queixado da aura de secretismo em torno do plano de reestruturação, aprovado em dezembro de 2021.

A propósito do plano, o SNPVAC veio dizer à CPI, trazendo um documento para o provar, que é uma falácia dizer que foi Bruxelas quem impôs os cortes aos trabalhadores. Ricardo Penarróias, o presidente do sindicato dos tripulantes, afirmou-se “enganado” e avançou que a Concorrência Europeia questionou os cortes na remuneração dos trabalhadores, perguntando porque não houve cortes também para os obrigacionistas. Entretanto, a versão integral do plano de reestruturação chegou esta semana à Comissão Parlamentar. E as novidades não ficaram por aí — à CPI chegaram também novos documentos do Governo sobre o despedimento por justa causa da ex-presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do chairman, Manuel Beja.