Associação Montepio estuda nova mudança de regime fiscal

A Associação Mutualista Montepio Geral está a ponderar alterar a forma de tributação dos seus resultados. Em vez de as contas com o Fisco serem individualizadas, o grupo pretende consolidar toda a tributação na empresa-mãe e assim fazer só uma fatura fiscal, podendo fazer compensações entre as várias participadas.

A indicação consta do relatório e contas da mutualista relativo a 2022, que assume que a empresa pretende aderir ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades. Este regime, explica um especialista com que o Expresso falou, faz com que haja uma espécie de consolidação fiscal, com a junção de todas as companhias, tal como é possível fazer a consolidação contabilística de várias empresas.