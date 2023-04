Preço de cabaz alimentar básico estabilizou

Nas últimas duas semanas, o preço de um cabaz alimentar básico manteve-se estável, segundo os cálculos da Deco/Proteste. Comprar uma lista de 63 produtos essenciais custa agora €226,42, pouco mais de 40 cêntimos acima do que se pagava a 29 de março, na semana em que o Governo anunciou a eliminação do IVA em alguns bens alimentares. Apesar desta estabilização recente dos preços, as famí­lias portuguesas estão a pagar mais €41 do que em fevereiro do ano passado pela mesma lista de compras, o que se traduz numa subida de 23% nos gastos com a alimentação.

Entre os produtos que compõem o cabaz básico da Deco/Proteste estão 41 dos 46 alimentos abrangidos pela isenção do IVA, que entrará em vigor na terça-feira. E a monitorização dos seus preços nas últimas duas semanas mostra que a maioria desceu ou estabilizou. Por exemplo, couve-flor e brócolos estão 14% mais baratos. Já nas cenouras não houve alterações.