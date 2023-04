Tesla volta a baixar preços na Europa, incluindo Portugal

Os carros da Tesla baixaram de preço esta sexta-feira na Europa, Israel e Singapura, com a marca a continuar a sua ‘campanha' de baixa de preços que já dura desde, pelo menos, o início do ano, escreve a “Reuters”. A baixa de preços também chegou a Portugal, segundo comunicado da empresa, com o modelo 3 a começar agora nos 39,9 mil euros.

“Hoje, estamos a tornar o modelo 3 mais acessível em Portugal, para apoiar ainda mais a massificação da mobilidade elétrica. Fazemo-lo sem comprometer o que torna os carros da Tesla especiais: um conjunto abrangente de equipamentos padrão, especificações líderes do segmento e acesso irrestrito ao ecossistema da Tesla”, diz a empresa em comunicado.

A decisão da Tesla segue-se ao anúncio da empresa, na semana passada, de que as vendas aumentaram apenas 4% no primeiro trimestre, em relação ao último trimestre de 2022, apesar da baixa de preços já em vigor nos Estados Unidos, China, Japão, Austrália e Coreia do Sul com o objetivo de estimular a procura.

Aliás, uns dias após a notícia desta subida, a Tesla anunciou corte de preços no mercado norte-americano.

Em 2022, a Tesla vendeu 1,31 milhões de veículos elétricos em 2022, que é um recorde e um crescimento homólogo de 40%, mas está abaixo das suas próprias previsões (de 50%) e das expectativas de Wall Street.

No lado europeu a Tesla anunciou cortes dos preços em vários mercados, incluindo Alemanha e França. Concretamente, na Alemanha, a Tesla baixou o preço dos seus carros modelo 3 e Y entre 4,5% e 9,8%, segundo os dados do site alemão, citados pela agência de notícias.

Em Singapura os preços dos carros dos mesmos modelos caíram entre 4,3% e 5% e em Israel apenas o modelo 3 viu o preço ser reduzido, mas muito mais expressivamente (menos 25%).

Esta não é a primeira vaga de reduções de preços, nem no mundo, nem na Europa. Aliás, reduções de preços prévias já tinham afetado também o mercado português.

Esta revisão de preços em baixa enquadra-se na estratégia da Tesla para aumentar a procura pelos seus carros e também para tornar os automóveis elétricos em bens mais acessíveis ao consumidor comum. Na baixa de preços de janeiro a resposta parece ter sido positiva, com os últimos dados a apontarem para um aumento da procura nessa altura.