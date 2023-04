Parpública e Santa Casa dão sinal de partida para a venda do Hospital da Cruz Vermelha

Há já manifestações de interesse na sociedade que gere o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP), em Lisboa, soube o Expresso junto de fonte próxima do processo de venda, que está a ser liderado pelo Caixa BI, o banco de investimento da Caixa Geral de Depósitos – contratado para fazer a avaliação económico-financeira da empresa gestora.

A sociedade que detém a gestão do HCVP é controlada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) em cerca de 55% – comprados à Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) desde o final de 2019, num resgate da unidade de saúde que tem padecido de graves problemas financeiros – e os restantes 45% estão nas mãos da Parpública, a holding que agrega e gere as participações sociais do Estado. Note-se que o edifício que alberga a unidade de saúde continua a pertencer à CVP.