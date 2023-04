Novo aeroporto: Monte Real é solução que serve região Centro, diz autarca

O presidente da Câmara de Leiria mostra-se satisfeito com a inclusão da Base Aérea de Monte Real nas alternativas para o aeroporto de Lisboa, mas para o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros qualquer solução que fique a mais de 30 minutos da capital não tem interesse.

A fundamentar a opinião, o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros cita um estudo que indica que cerca de 75% dos utilizadores do aeroporto de Lisboa vivem na região ou querem visitá-la.

O presidente da Câmara de Leiria, que defende o aeroporto na base real do concelho, tem outra opinião.

O presidente defende que Monte Real pode ser um aeroporto complementar à Portela, ainda que o a base aérea fique tão longe de Lisboa quanto o aeroporto de Beja, que está pronto a utilizar.

Leiria usa como argumento as acessibilidades as já construídas e as prometidas.

Já para o ex-bastonário a melhor solução é Alcochete e acredita que a distância das muitas das localizações agora referidas ao centro da Lisboa tornam-nas inviáveis.

Refere que a solução de Monte Real, em Leiria, já foi abordada pelo menos cinco vezes, em período eleitoral, mas nunca avançou.

Monte Real é uma base militar da NATO, onde operam os caças F-16, em prontidão de 15 minutos para descolar, o que é difícil de conjugar com tráfego civil.

O Centro do país é a única região sem aeroporto. Além da opção Monte Real, há um estudo que defende a construção de um aeroporto em Soure, no distrito de Coimbra.