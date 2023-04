Francisco Veloso é o novo diretor do Insead

Francisco Veloso foi nomeado diretor da escola de negócios Insead (Instituto Europeu de Administração de Empresas), em Fontainebleau (França), depois de ter liderado, igualmente, o Imperial College Business School, em Londres, onde estava desde 2017.

Antes, durante cinco anos, foi diretor na Católica Lisbon School of Business & Economics, em Lisboa, onde também deu aulas.

O diretor tem um doutoramento em Gestão de Tecnologia e Políticas Públicas pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), bem como um mestrado em Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia pelo ISEG e uma Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica pelo Técnico, ambas escolas da Universidade de Lisboa, segundo um nota do Conselho da Diáspora Portuguesa, da qual faz parte.

“Após um extenso e rigoroso processo de procura de reitor liderado pelo corpo docente do Insead e pela administração, o professor Francisco Veloso foi eleito para suceder o professor Ilian Mihov”, refere a escola em nota de imprensa. A direção do Insead nomeou o português a 3 de abril, que assumirá oficialmente o cargo a partir do dia 1 de setembro de 2023.

No mesmo comunicado é citado Andreas Jacobs, presidente do conselho de administração do Insead: “Fiel à nossa cultura global fundadora, um reflexo da nossa inclusão e espírito empreendedor, o corpo docente e o conselho do Insead uniram-se para nomear um futuro líder inspirador com uma forte formação académica”. O mesmo responsável fala ainda da “abordagem de liderança inclusiva, englobando os valores do Insead” de Francisco Veloso e das “suas notáveis conquistas académicas” que o tornaram “a escolha ideal para guiar nossa escola na próxima era”.

O professor Francisco Veloso é considerado uma autoridade em empreendedorismo de base tecnológica e inovação. Tem dezenas de publicações em revistas científicas de referência e ganhou vários prémios pelas suas contribuições, enumera ainda a página da Diáspora. Está presente, também, como administrador não executivo, consultor e assessor em várias startups, empresas estabelecidas, universidades e governos em todo o mundo.

Lisboeta de nascimento, em 2002, Francisco Veloso torna-se professor assistente na universidade norte-americana Carnegie Mellon, no departamento de Engenharia e Políticas Públicas. É aqui que faz grande parte da sua carreira.

Ganhou o Alfred P. Sloan Fellowship, bolsa que distingue a carreira de académicos e investigadores e recebeu também o Stan Hardy para o melhor artigo científico publicado na área de gestão de operações.