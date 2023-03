IVA zero: quanto vai poupar no cabaz? Fizemos as contas

A SIC fez as contas a um cabaz de alimentos com IVA a 6%, a taxa atual para bens de primeira necessidade, para saber quanto vão as famílias portuguesas poupar, afinal, com a medida de IVA zero anunciada pelo Governo.

Fomos a dois sites de grandes superfícies e fizemos um cabaz com 25 alimentos: colocámos fruta, peixe, carne de frango, pão, diversos vegetais, grão e batatas.

Juntámos ainda manteiga, queijo flamengo, azeite, arroz, massa, cereais, ovos, leite e iogurte.

Ao todo, esta compra de 25 produtos custou 61,38 euros. Deste valor, 3,68 euros representam os 6% do IVA. Significa isso que, se a medida do Governo já estivesse em vigor, esta compra ficaria por 57,70 euros.

Uma poupança baixa num cabaz com produtos de alimentação saudável procurados por grande parte da população.