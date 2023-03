Do IVA a 0% nos bens essenciais aos apoios às famílias vulneráveis: como vai funcionar o pacote anti-crise?

Três ministros, quatro medidas-chave e algumas perguntas ainda sem resposta. Com António Costa ausente, coube aos ministros das Finanças, Presidência e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Ana Mendes Godinho - detalhar as medidas que o primeiro-ministro tem vindo a prometer nas últimas semanas. O chamado “pacote anti-crise” de Costa aposta em três eixos: isenção de IVA num conjunto de bens essenciais, novos aumentos na Administração Pública (salários e subsídios de refeição) e reforço dos apoios às famílias mais vulneráveis, seja por via da concessão de um apoio extraordinário no valor de 30 euros/mês ou de um adicional de 15 euros por cada filho titular de abono de família. Explicamos-lhe quando começam a ser pagos os novos apoios, a quem e como tudo se processa.