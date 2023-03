Portugal é o sétimo país com menor poder de compra na União Europeia

Em 2022 Portugal foi o sétimo país com menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita expresso em paridade de poder de compra da União Europeia (UE), segundo os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Em 2021 Portugal era o oitavo país da UE com menor poder de compra.

Sendo que o índice médio do PIB per capita na UE em paridade de poder de compra equivale a 100, Portugal ficou 23 pontos abaixo, nos 77% em relação à média europeia, empatado com a Hungria e a Roménia.

Em 2021 Portugal tinha ficado 25 pontos abaixo, nos 75%, mas estava na oitava posição empatado com a Hungria. No ano passado ambos foram ‘apanhados’ pela Roménia.

Apesar da melhoria (de 75% para 77%), Portugal continua aquém da média europeia e dos países que lideram o pódio (Luxemburgo, com 161 pontos acima da média, Irlanda, com 134, e Dinamarca, com 36).

Face aos seus ‘vizinhos’ do sul, Portugal fica abaixo de Espanha (15 pontos abaixo da média europeia) e de Itália (quatro pontos abaixo), ultrapassando apenas a Grécia, que está entre os últimos, com 32 pontos a menos que a média europeia.

Além da Grécia, na ‘cauda’ da Europa encontramos a Bulgária (41 pontos aquém da média europeia) e a Eslováquia (menos 33 pontos).