Governo quer convergência entre os vários agentes da cadeia agroalimentar para descer os preços, com redução do IVA em estudo

O Governo garantiu, após a reunião desta quarta-feira da PARCA (Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar), que vai “continuar a promover a convergência entre os vários agentes da cadeia agroalimentar” para combater a inflação nos bens alimentares.

E o primeiro-ministro, António Costa, revelou, na Assembleia da República, que o seu executivo admite trabalhar numa redução do IVA que garanta uma redução efetiva dos preços dos bens alimentares.

A reunião da PARCA realizou-se esta quarta-feira e contou com vários membros do Governo, nomeadamente os ministros da Economia e da Agricultura, António Costa Silva e Maria do Céu Antunes. O objetivo era ouvir os diversos representantes de toda a cadeia de abastecimento sobre a inflação nos produtos agroalimentares.

Na nota divulgada após a reunião, o executiva “saúda o diálogo” entre as partes e indica que vai “continuar a promover a convergência entre os vários agentes da cadeia agroalimentar para que as opções tomadas para combater a trajetória inflacionista nos bens alimentares tenham o mais amplo consenso”.

Entre as medidas a serem estudadas está a redução do IVA em alguns bens alimentares. O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira na Assembleia da República, que o Governo está em contacto com o setor para “agir sobre os preços”.

Mais concretamente, o Governo pensa dar ajudas à produção, para diminuir os custos de produção do setor alimentar, e ainda encontrar "um equilíbrio entre redução da fiscalidade, ou seja, do IVA, e a garantia de que essa redução se traduz numa redução efetiva, e estabilização, de preços de que beneficiam efetivamente os consumidores".

António Costa disse que também está em cima da ‘mesa’ um apoio mais direto às famílias carenciadas.

A PARCA é uma estrutura de diálogo que tem por missão promover a análise das relações entre os setores da produção, transformação e distribuição de produtos agroalimentares, com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia de valor alimentar.

Além dos representantes do Governo estiveram presentes direções-gerais, confederações patronais, federações e associações, assim como a Autoridade da Concorrência.