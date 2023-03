Como aconteceu a última crise bancária nos EUA? Supervisor vai investigar

“Queremos saber o que correu mal. Haveremos de saber”, disse Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) na conferência de imprensa desta quarta-feira que se seguiu à divulgação de mais um aumento dos juros em 25 pontos-base.

O responsável do banco central não quis alongar-se sobre o que pensa sobre a crise recente, adiantando que uma investigação - nomeadamente sobre a falência do Silicon Valley Bank (SVB) - está em curso. O trabalho é dirigido pelo vice-presidente da Fed, Michael Barr, que é responsável pela supervisão bancária nos EUA.

Apesar de referir a má gestão nos riscos de liquidez e da carteira de títulos no SVB, Powell admitiu que ficou surpreso com “a rapidez da corrida ao banco”. Mas repetiu que o sector bancário norte-americano está sólido e que o que se verificou na recente crise “não são fraquezas generalizadas”.

Apesar da subida moderada dos juros e da mensagem de tranquilidade sobre a situação do sector bancário norte-americano, as bolsas de Nova Iorque fecharam no vermelho. Os índices de Wall Street e do Nasdaq fecharam com quebras acima de 1,6%.