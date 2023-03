Conselho das Finanças Públicas projeta crescimento de 1,2% do PIB este ano e inflação colada aos 6%

A economia portuguesa vai desacelerar de forma “expressiva” este ano, mas uma recessão anual está afastada. É este o cenário traçado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP) no relatório “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027”, publicado esta terça-feira. O documento atualiza as projeções da instituição - as últimas datavam de setembro de 2022 - que, no caso do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, se mantêm nos 1,2%. O CFP espera ainda uma subida da taxa de desemprego este ano, voltando a recuar só em 2025. E estima que a inflação desça, mas de forma lenta, mantendo-se colada aos 6% este ano.