Greves atingem o número máximo desde a troika em 2022

No primeiro mês de 2023 foram comunicados ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) 204 pré-avisos de greve no sector privado. Os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) mostram que o número de pré-avisos é o triplo do registado no mesmo mês do ano passado. Se a estes dados juntarmos a contestação dos trabalhadores da Administração Pública (AP) — 157 greves nos dois primeiros meses deste ano —, antecipa-se que o Governo maioritário de António Costa possa, em 2023, superar o número de greves alcançado no ano passado (1087 só no sector privado), que não era visto desde 2013, quando o país se encontrava sob a intervenção da troika.

