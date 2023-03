1982: O ano da primeira greve geral da democracia

Era um ambiente socialmente quente o que se vivia em Portugal no início de 1982. Com a economia a crescer pouco, a inflação de novo na casa dos 20% e a definição de tetos salariais a levar a perdas de poder de compra, a contestação ao Governo de Francisco Pinto Balsemão, que era grande, escalou ainda mais com a intenção do Executivo de mexer na legislação laboral. A 12 de fevereiro, o Portugal democrático vive a sua primeira greve geral. Convocada pela CGTP, abrange todas as áreas de atividade e os sectores público e privado. Contudo, a UGT demarca-se acusando a intersindical de servir “objetivos políticos que extravasavam as legítimas reivindicações laborais”. Em causa estava o objetivo anunciado para a greve de fazer cair o governo de Aliança Democrática (AD).

O agravamento da situação económica em 1981, com o desemprego a subir para 7,8% — segundo os dados das séries longas da economia portuguesa, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal —, a inflação a aproximar-se de novo dos 20% e uma forte travagem do crescimento do produto interno bruto (PIB) para 2,5%, tinha levado a um aumento da contestação social no último mês do ano. E janeiro de 1982 arranca com várias greves na indústria e no sector dos transportes, com os aumentos salariais no topo das reivindicações. Nesse ano, o Governo estabelecera um teto de 15% para as atualizações salariais, quando no ano anterior a inflação era de 19,2%, tendo alcançado em 1982 os 21,5%, segundo os dados da série longa da economia portuguesa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler