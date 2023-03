Governo dos Açores anuncia sistema inédito no país para capitalizar empresas

O Governo Regional dos Açores prevê lançar nas próximas semanas um instrumento de capitalização inédito no país e que, ao contrário do capital de risco, não implica a intervenção na gestão das empresas de um sócio externo. O anúncio foi feito ao Expresso pelo secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, dias antes da crise política que, entretanto, se precipitou na quarta-feira nos Açores (pode ler mais aqui).

Capital Participativo Açores (CPA) é o nome deste instrumento dirigido às empresas com sede na região. A dotação inicial será de €20 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a reforçar em função da adesão do tecido empresarial açoriano.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.