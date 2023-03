INE confirma inflação de 8,2% em fevereiro

A inflação em Portugal desceu em fevereiro pelo quarto mês consecutivo, com a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), indicador que mede a inflação, a situar-se nos 8,2%. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam a primeira estimativa do gabinete.

Para o recuo da inflação, de 0,2 pontos percentuais em relação a janeiro, contribuiu a descida da variação homóloga, também pelo quarto mês consecutivo, dos preços dos produtos energéticos, para 1,9% (7,1% em janeiro).

Contudo, os produtos alimentares não transformados registou uma variação de 20,1% (18,5% no mês anterior), a taxa mais elevada desde maio de 1990.

Apesar da descida da inflação, o indicador de inflação subjacente - que exclui a energia e os bens alimentares não transformados, com preços mais voláteis - voltou a subir, com a variação homóloga a passar de 7% em janeiro para 7,2% em dezembro.

Esta subida, em contraciclo com a taxa de inflação geral, representa uma má notícia para os consumidores, já que este indicador mede a evolução de um cabaz de bens e serviços com mudanças menos frequentes, e com oscilações menos pronunciadas, de preço.

No que diz respeito ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, indicador que permite a comparação com outros países europeus, apresentou uma variação homóloga de 8,6%, valor idêntico ao registado em janeiro e 0,1 pontos percentuais acima da média europeia.