Inflação abranda pelo quarto mês consecutivo e desce para 8,2% em fevereiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) estima a taxa de inflação de fevereiro nos 8,2%, o quarto mês consecutivo de abrandamento, anunciou o INE esta terça-feira, 28 de fevereiro. Em janeiro, o índice de preços no consumidor tinha-se fixado nos 8,4%.

A inflação subjacente, que exclui os bens alimentares não-processados e a energia por serem de preço mais volátil, terá acelerado, contudo, para os 7,2% em fevereiro, face a 7% no mês anterior.

Esta subida, em contraciclo com a taxa de inflação geral, representa uma má notícia para os consumidores, já que este indicador mede a evolução de um cabaz de bens e serviços com mudanças menos frequentes, e com oscilações menos pronunciadas, de preço.

Por exemplo: bens e serviços como roupa, imobiliário ou consultas médicas quando sobem de preço não têm tanta facilidade a descer, e vice-versa. O que significa que a dinâmica atual da inflação subjacente sugere que as subidas de preços podem ter efeitos mais pronunciados de longo-prazo.

A inflação homóloga nos produtos energéticos terá abrandado para os 2% em fevereiro, caindo face aos 7,1% registados em janeiro. Em dezembro de 2022, o ritmo de subida dos preços na energia era de 20,8%.

Nos bens alimentares não-transformados, como carne e peixe crus, frutas e legumes, a tendência foi a oposta, com a taxa de inflação a subir para uns estimados 20,1%, quando em janeiro tinha sido de 18,5%.

Face a janeiro, a taxa de inflação geral teve uma variação em cadeia de 0,3%, depois de em janeiro ter recuado 0,8% face a dezembro.

A taxa de inflação média dos últimos 12 meses foi estimada nos 8,6% em fevereiro, face a 8,2% em janeiro.

O INE estima ainda o índice harmonizado de preços no consumidor - o indicador usado pelo Eurostat, a autoridade estatística europeia, para permitir comparações entre países da União Europeia - nos 8,6%, igual à variação homóloga de janeiro.

A tendência de abrandamento do índice geral português está em contraste com as subidas, anunciadas esta terça-feira, das taxas de inflação de fevereiro em Espanha, para os 6,1%; e em França, para os 6,2%.

O INE prevê publicar os dados definitivos, e detalhados, da inflação de fevereiro a 10 de março.