Cofina/Media Capital: As farpas de Mário Ferreira a Paulo Fernandes

Quem visitar a página de Mário Ferreira no Facebook vai ter muito com que se entreter. Desde fotos na neve em família até imagens — muitas — dos seus navios de cruzeiro e das expedições. Estão lá também a muito badalada viagem ao espaço que protagonizou em 2022 como o primeiro português a ir ao espaço, e os eventos da TVI. Mas há lá também algumas farpas ao seu ‘amigo’ Paulo Fernandes e aos meios de comunicação social da Cofina, liderada por este.

A última dessas farpas data de 6 de julho de 2022 e é acompanhada da foto publicada acima e do seguinte texto: “O meu ‘amigo’ Paulo Fernandes em maio de 2020 prometeu-me que me ‘destruía a vida’ caso eu avançasse com a compra da Media Capital, hoje o seu ‘Correio da Manhã’ uma vez mais lança um ataque feroz, eles sabem que não estou acusado de nada, não sou arguido em nenhum processo. A união de Ana Gomes a enviar cartas com falsas acusações e o ‘CM’ em parceria a aproveitar para fazer notícias, parece para eles um modelo virtuoso para vender jornais… Ao meu ‘amigo’ Paulo irei sempre responder com obra feita e nunca lhe farei a ele aquilo que não gosto que me estejam a fazer a mim, são estilos.”