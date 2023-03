Inflação da zona euro cai ligeiramente em fevereiro para os 8,5%, Portugal está a meio da tabela

Portugal acima da média do euro (mas pouco)

A taxa de inflação harmonizada de Portugal está estimada nos 8,6%, e manteve-se inalterada face a janeiro. A taxa de fevereiro está 0,1 pontos percentuais da média estimada para os 20 países da moeda única. É superado por países como os Países Baixos, com 8,9%; a Alemanha, com 9,3%; e Itália, com 9,9%.



Os países do Báltico continuam a ser os mais penalizados, com ritmos anuais de subida dos preços na ordem dos dois dígitos. A Letónia é a líder de fevereiro, com uma taxa de inflação harmonizada de 20,1%, seguida da Estónia, com 17,8%, e da Lituânia, com 17,2%.



Sete países entre os 20 que constituem a zona euro registaram um aumento da taxa de inflação anual face a janeiro, contando-se entre eles as maiores economias do clube da moeda única. Eslováquia, Alemanha, Países Baixos, Irlanda, França, Malta, e Espanha têm estimativas para fevereiro superiores às taxas de inflação do mês anterior. O que pode sinalizar dificuldades acrescidas no controlo da inflação, e pressão adicional sobre os decisores de política monetária do Banco Central Europeu para aumentar as taxas diretoras.