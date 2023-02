Economia portuguesa foi a segunda que mais cresceu na União Europeia em 2022, mas cai para 11º lugar este ano

Depois de alcançar um dos crescimentos mais fortes entre os 27 países da União Europeia (UE) em 2022 - apenas atrás da Irlanda -, a economia portuguesa vai perder pedalada este ano, abrandando para 1%. O número até representa uma revisão em alta do cenário de Bruxelas para a expansão da economia nacional este ano, mas coloca Portugal perto do meio da tabela: 10 parceiros da UE vão crescer mais este ano, antecipam as projeções do Inverno de 2023 da Comissão Europeia (CE), divulgadas esta segunda-feira.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler