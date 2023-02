Negócios nos serviços aceleraram no último mês do ano

O volume de negócios nos serviços cresceu 19,4% em dezembro, face ao mesmo mês do ano passado, mais 6,8 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quinta-feira.

No conjunto do quarto trimestre de 2022 o índice subiu 16,1% face ao mesmo período de 2021, uma desaceleração face aos 23,6% do trimestre anterior.

E no total do ano, o volume de negócios nos serviços cresceu 22,3%, valor bastante superior que o aumento de 9,9% registado em 2021.

O INE indica que, em dezembro, apenas as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares não apresentaram uma variação homóloga superior à de novembro. Foi o comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos que originou o maior contributo (10,8 p.p.) para a

variação total, ao registar uma subida de 19,1%.

Segundo o gabinete estatístico, a “variação mensal do índice de volume de negócios foi 1,4% (-0,7% em novembro)”.

No mês em análise, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 5,3%, 11,7% e 5,5%, respetivamente (4,8%, 10,6% e 5% em novembro, pela mesma ordem). No conjunto do ano de 2022, registaram taxas de variação média anual de 6,5%, 9,9% e 9,5%, respetivamente (-1,4%, 2,3% e 1% em 2021).