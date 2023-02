Ministro da Economia desvaloriza saída da presidente da Agência de Inovação: "As mudanças fazem parte da vida"

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, desvalorizou esta quinta-feira, no Parlamento, a decisão de renúncia da presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI), Joana Mendonça. “As mudanças fazem parte da vida”, declarou Costa Silva, depois de ter sido questionado pelo deputado André Ventura, do Chega, sobre as razões da saída daquela gestora.

António Costa Silva manifestou-se tranquilo com a capacidade da ANI de aprovar projetos de inovação, mesmo com a saída da atual presidente, que na segunda-feira renunciou ao cargo, queixando-se de uma falta de respostas do ministro da Economia e da ministra da Ciência.

“As mudanças, com as escolhas que são feitas, vão melhorar as instituições”, comentou o ministro da Economia, apelando a André Ventura que “não se deixe incomodar”. “Nós vamos responder”, prometeu António Costa Silva.

Sem entrar em pormenores sobre a saída de Joana Mendonça da ANI, o ministro da Economia insistiu em desvalorizar o episódio. “Os casos e casinhos têm pouco significado, são a espuma dos dias”, referiu António Costa Silva no Parlamento.

Questionado sobre a deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, sobre a não aprovação do plano de atividades da ANI para 2023, Costa Silva reconheceu que o documento não foi ainda aprovado pelo Governo, o que estará para acontecer “a breve trecho”, explicando que o seu Ministério e o da Ciência estavam ainda a ponderar a inclusão de um conjunto de temas nesse plano.

No Parlamento o ministro da Economia também assegurou que a presidente da ANI teve reuniões com o Governo em dezembro, em janeiro e na manhã desta quinta-feira.

Na sua intervenção na Assembleia da República, Costa Silva admitiu, em resposta a questões levantadas pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que Portugal tem questões a melhorar, nomeadamente em termos de competitividade. Mas notou que o crescimento das exportações do país “não é propaganda, é realidade”.

“O país está a exportar cada vez mais, ao nível da inovação e da tecnologia”, acrescentou o ministro da Economia.

Notícia atualizada às 16h37 com mais informação.