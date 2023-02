Gestores das empresas públicas vão ter prémios

Numa altura em que a TAP é notícia pelo prémio de €2 milhões destinado à presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, caso seja cumprido o plano de reestruturação, as restantes empresas públicas estão a preparar-se para virem a atribuir remuneração variável aos seus gestores.

As empresas encontram-se a desenhar as metas a cumprir e que, atingidas, poderão dar direito aos prémios. O Governo, que tem de autorizar os objetivos inscritos, já tem nas suas mãos as propostas de pelo menos 11 empresas públicas.