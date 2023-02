Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho: “Já ninguém diz que é contra a subida do salário mínimo”

O grupo de trabalho criado para monitorizar o cumprimento do acordo de rendimentos reuniu-se pela primeira vez esta semana. Cerca de dois terços das medidas que constam do plano para quatro anos estão já em fase de implementação. O grupo dará prioridade à monitorização regular da evolução dos salários no país.

Tem algum indicador sobre o cumprimento do acordo de rendimentos? As atualizações salariais de pelo menos 5,1% estão a ser aplicadas?

Talvez só no final de fevereiro. O que temos feito com a Concertação Social é monitorizar a implementação das medidas. Neste momento temos cerca de dois terços das medidas que constam do acordo de rendimentos, que é para quatro anos, em implementação. Na última reunião partilhei com os parceiros sociais uma avalia­ção da evolução do mercado de trabalho e dos salários desde 2015, para passarmos a ter um conjunto de indicadores base a monitorizar, para perceber o impacto do acordo ao longo do ano.

