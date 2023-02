“Houve erros neste Governo? Naturalmente”, admite a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho

No Governo desde 2015, Ana Mendes Godinho não nega que na atual legislatura, que tinha tudo para ser estável, se cometeram erros que não devem ser repetidos.

É uma das ministras que está há mais tempo no Governo, desde 2015. Sente que só agora está a implementar medidas estruturais, que não sejam uma resposta à crise?

Sinto-me uma caminheira deste percurso. Este ministério esteve na linha da frente na gestão da pandemia, com a mobilização de mecanismos de apoio extraordinário direcionados ao financiamento do emprego e à resposta ao desemprego. Mas também lançámos em plena pandemia medidas estruturais, como o investimento em equipamentos e respostas sociais, em junho de 2020. Diria que temos procurado caminhar em dois carris paralelos: o do investimento estrutural e o da resposta à emergência.