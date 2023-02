“Estamos a fazer tudo para evitar uma guerra comercial” com os EUA

Na próxima semana os líderes europeus encontram-se numa reunião extraordinária para debaterem um dos temas que, neste momento, mais agita a agenda europeia: como garantir que os investidores não tocam em retirada para os Estados Unidos, seduzidos pelos generosos apoios lançados por Joe Biden, e como evitar que as empresas que cá ficam percam competitividade nas exportações. Para já, apesar de alguma acrimónia com um parceiro histórico, todos concordam que não há vantagem em abrir uma guerra comercial com os norte-americanos. E todos estão de acordo que é necessária uma resposta europeia. Mas na hora de definir que resposta será essa cavam-se trincheiras.

“Há neste momento um debate muito efervescente”, descreve o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, mas “no início é sempre assim. Há posições mais extremadas e elas vão-se aproximando”. Tiago Antunes diz ao Expresso que o Governo está a fazer “uma monitorização dos efeitos do IRA [Inflation Reduction Act, o pacote de apoios norte-americano] nos vários sectores de atividade” e que, para já, “não temos ainda conhecimento de intenções firmes de deslocalização”. “Há empresas que obviamente estão a olhar, estão a considerar os benefícios que os EUA estão a conceder”, mas “estão expectantes para saber qual vai ser a resposta da Europa. Elas sabem que haverá uma resposta europeia e não vão tomar uma decisão antes disso”, acredita.

