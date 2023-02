Proprietário da Impala processa quatro empresas de media

O proprietário do grupo editorial Impala, Jacques Rodrigues, avançou no início de janeiro com processos judiciais contra quatro empresas de comunicação social. Os processos visam não só as empresas de media como os diretores – e alguns coordenadores – dos órgãos de comunicação social detidos pelas mesmas.



As ações deram entrada a 10 de janeiro por via eletrónica no Juízo Local Cível de Lisboa e têm todas elas o valor de 30.000,01 euros. Visam a Swipe News, empresa que detém o jornal digital ‘Eco’, e António Costa, diretor do ‘Eco’; a Cofina Media, que detém o ‘Negócios’, e Diana Ramos, diretora deste jornal; a Media9par, que detém o ‘Jornal Económico’, e Filipe Alves, o seu diretor, assim como Mariana Bandeira e João Santos Costa, respetivamente coordenadora de empresas e coordenador do online deste jornal; e a Work Media – Comunicação, empresa que publica o ‘Meios e Publicidade’, e Pedro Durães e Rui Oliveira Marques, respetivamente diretor e ex-diretor do ‘Meios e Publicidade’.



