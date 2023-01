Economia mundial vai crescer menos de 3% em 2023, mas o FMI está mais otimista

A economia mundial vai crescer mais este ano do que se esperava há três meses. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta a previsão de crescimento, subindo-a em duas décimas, apontando, agora, para 2,9%, segundo o relatório divulgado esta terça-feira em Singapura. O maior otimismo sobre 2023 não é novidade, pois Kristalina Georgieva, a diretora-geral do FMI, já havia antecipado a melhoria das previsões no Fórum Económico Mundial em Davos. O FMI decidiu, este ano, mudar o anúncio destas previsões intercalares da sede em Washington para a cidade-estado asiática.

