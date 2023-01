Siresp, TDT, planos de saúde e inovação são temas em cima da mesa da Altice

A antiga PT Inovação multiplicou por cinco as receitas desde que foi comprada pela Altice e é um hub de inovação do grupo de Patrick Drahi. A Altice Labs está sediada em Aveiro mas tem polos na Madeira, Algarve e Viseu. “Na Madeira temos um piloto a decorrer, estudamos a otimização da produção da banana com recurso a tecnologia”, diz. A Altice Labs “é uma aposta cada vez mais nevrálgica. 80% das suas receitas não estão associadas à MEO”. E trabalha para fora do universo Altice: as três maiores operadoras brasileiras (menos a Claro) utilizam soluções Altice. “Exportamos para mais de 60 países”, frisa.

