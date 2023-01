António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar: “A Europa não pode ser o gentleman na sala”

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, alerta para “a ameaça brutal à industrialização da Europa” vinda do Inflation Reduction Act (IRA), o pacote de combate à inflação lançado pelos EUA com incentivos para atrair grandes empresas para o outro lado do Atlântico. Para travar o risco de deslocalizações e acelerar o investimento nas tecnologias limpas rumo à neutralidade climática, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já propôs criar um Fundo de Soberania para garantir que o futuro da indústria se constrói na Europa. Em Bruxelas, Portugal tem defendido uma resposta urgente: “A União Europeia precisa de um novo fundo para a reindustrialização. Senão as empresas vão fugir da Europa”, defende o ministro. Este é o primeiro convidado do ano 2023 desta rubrica mensal que o Expresso Economia dedica exclusivamente aos fundos europeus.

Ao contrário do Portugal 2020, as grandes empresas já não podem ir ao Portugal 2030 buscar fundos para investirem em fábricas, comprarem máquinas, etc. Teme a quebra do investimento estrangeiro com o fim destes incentivos?

No âmbito das regras da Comissão Europeia, estamos a discutir a possibilidade de alterações para acomodar essas empresas. A descarbonização só faz sentido se as grandes empresas participarem. Estamos a tentar que haja linhas de continuidade. Vão existir alterações para permitir que grandes empresas possam participar em projetos, com identificação clara dos objetivos, em linha com os da União Europeia. Estou a tentar abrir portas para as grandes empresas.