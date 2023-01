Tesla apresenta lucro recorde e espera margens superiores às da concorrência

A Tesla apresentou quarta-feira um lucro recorde relativo ao quarto trimestre de 2022 e previu que resultados futuros, relacionados com programas informáticos, vão manter as suas margens superiores às de qualquer outro construtor automóvel.

A empresa, baseada em Austin, no Estado do Texas, que produz veículos elétricos e painéis solares, apresentou lucros de 3,69 mil milhões de dólares (1,19 por ação, acima dos 1,13 esperados pelos analistas, segundo a FactSet), mais 59% do que no período homólogo.

O volume de negócios trimestral foi de 24,32 mil milhões, um pouco abaixo dos 24,67 mil milhões esperados pelos analistas.

Em 13 de janeiro, a empresa reduziu preços nos EUA e na China, os seus dois maiores mercados, em cerca de 20% em alguns modelos, o que levou analistas a acreditarem que a procura tinha descido devido aos preços elevados e à subida das taxas de juro.